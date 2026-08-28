El Ayuntamiento de Salamanca se suma a la iniciativa de la FEMP y apoya la próxima concentración por Ceuta

El Ayuntamiento de Salamanca se suma a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y apoya la próxima concentración por Ceuta que tendrá lugar el martes 2 de septiembre a las 20:00 horas en la Plaza Mayor.

Publicidad Publicidad

El fin de esta manifestación es hacer llegar a los ceutíes muestras de apoyo y arropo ante la situación de inseguridad e incertidumbre por la tensión y violencia a la que se están teniendo que enfrentar los vecinos que viven allí tras la llegada masiva de inmigrantes desde el pasado 30 de julio.

Esta convocatoria busca reunir a ciudadanos de todas las partes de España coincidiendo con el Día de Ceuta. La concentración se hará de forma simultánea en otras 34 ciudades más a mayores de Salamanca.

Algunos municipios de la provincia como Santa Marta de Tormes ya han notificado también su unión a este día. En este caso desde el Ayuntamiento informan que hará una concentración paralela en la plaza de la Iglesia, también a las ocho de la tarde.