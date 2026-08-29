La XXIX Feria de Teatro de Castilla y León supera la lluvia y congrega a más de 29.000 espectadores en Ciudad Rodrigo

La Feria de Teatro de Castilla y León clausura este sábado su vigesimonovena edición habiendo cumplido con creces las expectativas de organización, profesionales y público. A pesar de las inclemencias meteorológicas registradas durante las jornadas del miércoles y el jueves, la programación oficial se ha salvado en su totalidad sin que los espectáculos sufrieran cancelaciones, requiriéndose únicamente reubicaciones puntuales de escenario. El notable esfuerzo conjunto de las compañías de teatro, el equipo técnico y un público sumamente fiel ha garantizado que la lluvia no hiciera mella en el normal desarrollo de esta emblemática cita. En total, más de 29.000 espectadores han respaldado una oferta artística caracterizada por su variedad y dirigida a públicos de todas las edades.

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La respuesta del público se ha traducido en aforos prácticamente completos en la totalidad de las funciones programadas. Paralelamente, la convocatoria ha vuelto a certificar su enorme poder de atracción profesional al concitar el interés de casi 300 entidades acreditadas del sector. En la presente edición se ha constatado un crecimiento en la afluencia de profesionales procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, corroborando el peso estratégico de la cita mirobrigense en las regiones vecinas y en las periferias. Asimismo, el certamen ha servido para tejer y consolidar nuevas alianzas institucionales con el Principado de Asturias y el Gobierno de La Rioja, las cuales se suman a las sinergias ya existentes con Extremadura y Aragón.

En este contexto de cooperación, la cita de Ciudad Rodrigo revalida su condición de principal foro de encuentro e intercambio con las artes escénicas de Portugal. Esta estrecha vinculación no solo se refleja en la presencia de un 10 % de montajes lusos dentro de la cartelera y en la masiva asistencia de agentes del sector del país vecino, sino también en el fructífero balance de las reuniones formales e informales celebradas a lo largo de cinco intensas jornadas de trabajo.

Por su parte, la agenda profesional ha contado con una docena de actividades complementarias que han registrado un elevadísimo nivel de participación. Los asistentes del sector han valorado de forma muy positiva la heterogeneidad de las propuestas en cuanto a disciplinas, géneros y líneas narrativas. Este aspecto cobra especial relevancia al tratarse de una edición marcada por la exhibición de trabajos de reciente creación, la apuesta por lenguajes escénicos poco habituales, un rasgo especialmente visible en la programación de danza y en las producciones castellano-leonesas, y una clara vocación de renovación, con un 60 % de compañías que debutaban por primera vez en Ciudad Rodrigo.

La agilidad organizativa ante la adversidad climática fue otro de los hitos de esta convocatoria. Ante la intensa lluvia de la noche del miércoles, la organización trasladó el espectáculo de circo ‘Morpha’, de la Compañía Andrea Ríos, desde los Jardines de Bolonia hasta el pabellón polideportivo José Ángel Gómez Sánchez, logrando una excelente respuesta de asistencia en el nuevo recinto cubierto. Por su parte, el programa de animación infantil Divierteatro, enfocado este año en el juego como motor creativo, logró congregar a más de 1.700 niños a partir de tres años entre las plazas del Buen Alcalde y del Conde, sufriendo tan solo un leve descenso de afluencia durante la mañana lluviosa del jueves.

Celebrada entre el martes 25 y el sábado 29 de agosto, la feria ha albergado 60 representaciones de 46 montajes seleccionados, procedentes de 14 comunidades autónomas y de Portugal. El cartel ha puesto un acento decisivo en la creación contemporánea y clásica, títeres, circo, danza y artes de calle, primando la realidad escénica del occidente peninsular, origen del 65 % de las propuestas. Destaca especialmente el peso de Castilla y León, que aportó 17 compañías, el 37 % del total, seis de las cuales se presentaban por primera vez en la feria, cumpliendo así el objetivo de promover la rotación y visibilidad de las formaciones locales. Además, la programación destacó por su novedad: el 92% de las obras se produjeron en el último año, el 80% eran inéditas en la región y se ofrecieron 15 estrenos (9 absolutos, 4 en castellano y 2 en España).

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