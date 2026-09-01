El MITECO abre un proceso selectivo para cubrir 628 plazas de personal laboral fijo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abre un proceso selectivo para cubrir 628 plazas de personal laboral fijo.

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Se trata de plazas del convenio colectivo de la Administración del Estado para empleados públicos.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre. Del total de las plazas, 326 son por acceso libre y 302 por promoción interna.

La titulación académica exigida depende de la categoría profesional en la que se participe, aunque las plazas más numerosas son las de M1 (Formación profesional de grado superior) y E2 (Formación profesional de grado medio), además de plazas de categorías E1 (Bachillerato) y M2 (Grado universitario).

El sistema selectivo para el turno libre es el de oposición, con un solo examen en categorías M1, E2 y E1, y dos exámenes en el M2.

La presentación de solicitudes debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma de Inscripción de pruebas selectivas (IPS), con DNI electrónico, certificado electrónico Cl@ve a través del siguiente enlace .