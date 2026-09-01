Los tres matadores de toros que encabezan el escalafón de 2026 están anunciados en los carteles de la feria de Salamanca

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) posiciona en los tres primeros puestos del escalafón de matadores de toros a Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Borja Jiménez. Los tres son toreros que están anunciados en los carteles de la feria taurina de septiembre en Salamanca.

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En el listado actual, Talavante es quien ocupa el primer puesto con 48 corridas de toros, 60 orejas y 0 rabos. Le sigue el diestro peruano Roca Rey con 42 corridas, 74 orejas y 2 rabos. Y, en tercer lugar, Borja Jiménez, que desde que es apoderado por Julián Guerra está afincado en Salamanca: en lo que llevamos de año lleva toreado 41 corridas con 57 orejas y 2 rabos.

Las combinaciones que se han presentado para la feria de Salamanca agrupa en el mismo día a Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey en la corrida de Garcigrande del 13 de septiembre. Toreará junto a ellos, el salmantino Marco Pérez que, según ANOET, ocupa el séptimo puesto del escalafón, siendo líder entre los toreros charros.

Pérez en su segundo año de alternativa suma 34 corridas de toros, 59 orejas y 3 rabos.

El resto de diestros que actuarán en la feria de Salamanca regentan la siguiente posición:

Morante de la Puebla : quinto puesto con 36 corridas, 33 orejas y 0 rabos.

: quinto puesto con 36 corridas, 33 orejas y 0 rabos. David de Miranda : sexto puesto con 35 corridas, 69 orejas y 1 rabo.

: sexto puesto con 35 corridas, 69 orejas y 1 rabo. Daniel Luque : noveno puesto con 31 corridas, 37 orejas y 0 rabos.

: noveno puesto con 31 corridas, 37 orejas y 0 rabos. José María Manzanares : décimo puesto con 31 corridas, 29 orejas y 1 rabo.

: décimo puesto con 31 corridas, 29 orejas y 1 rabo. Emilio de Justo : undécimo puesto con 29 corridas, 45 orejas y 1 rabo.

: undécimo puesto con 29 corridas, 45 orejas y 1 rabo. Ismael Martín : ocupa el puesto número 25 con 13 corridas, 18 orejas y 0 rabos.

: ocupa el puesto número 25 con 13 corridas, 18 orejas y 0 rabos. Diego Urdiales : ocupa el puesto 23 con 13 corridas, 10 orejas y 0 rabos.

: ocupa el puesto 23 con 13 corridas, 10 orejas y 0 rabos. Julio Norte: ocupa el puesto 53 con 4 corridas, 10 orejas y 1 rabo. En el caso de los rejoneadores, el torero a caballo que es líder del escalafón también está anunciado para hacer el paseíllo en La Glorieta el 19 de septiembre. Se trata de Diego Ventura que suma 69 orejas y 8 rabos en 29 corridas.

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