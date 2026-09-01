El alcalde de Franklin, Kenn Moore ha visitado Ciudad Rodrigo para firman la Declaración de Amistad. El encuentro con el alcalde salmantino, Marcos iglesias, donde se formalizó el hermanamiento entra ambos municipios tuvo lugar este lunes.

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El Alcalde De Franklin Visita Ciudad Rodrigo Para Firmar La Declaración De Amistad. Ayuntamiento De Ciudad Rodrigo (2)

Desde el Ayuntamiento de Miróbriga informan de que esta relación nació de las aulas tras el intercambio entre estudiantes, y con el paso de los años la relación entre ambos municipios ha ido creciendo hasta promover un vínculo institucional.

Joana Veloso fue la encargada de leer el acuerdo plenario que dio luz verde a este vínculo.

Concierto Especial De Órgano, Gaita Y Tamboril En Honor a La Delegación De La Ciudad Hermana De Franklin. Ayuntamiento De Ciudad Rodrigo

También este lunes, el organista de la Catedral, Manuel José Gutiérrez, y el folclorista José Ramón Cid ofrecieron un concierto especial de órgano, gaita y tamboril en honor a la delegación de la ciudad hermana de Franklin, al que también asistió el alcalde de la ciudad principal del Condado de Williamson, Tennessee.