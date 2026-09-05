Este es el programa de Salamaq para este sábado

SÁBADO, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE

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12:00 h. Exhibición de ejemplares de razas equinas del CMCC de Ávila. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

12:00 h. Degustación de Productos Ganaderos: Real Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica y Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles. Al Punto Espacio Culinario. Chef: Luis Fernandes. Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

12:00 h. Subasta de vacas supremas y de un buey de raza limusina para sacrificio Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Exhibición unidad canina del CMCC de Ávila. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

13:00 h. Entrega de III Premios Innovación Salamaq Lugar: Stand Diputación de Salamanca – Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

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13:30 h. Degustación de carne morucha 100% raza autóctona Lugar: Stand raza Morucha (entrada libre hasta completar aforo)

13:30 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Bretón y Shire, a la mano, montados, carrusel y enganche Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

16:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Bretón y Shire, a la mano, montados, carrusel y enganche Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

17:30 h. Exhibición de ejemplares de razas equinas del CMCC de Ávila. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Exhibición unidad canina del CMCC de Ávila. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Cuentacuentos infantil “Moruchina”, por Dª. Cristina Paredes Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Entrega de Premios del Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica Lugar: Stand de Diputación de Salamanca – Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

19:00 h. Entrega de Premios del 37 Premio Nacional “Salamanca” de Fotografía Agrícola y Ganadera Lugar: Stand de Diputación de Salamanca – Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

20:00 h. Subasta solidaria de chuletones de raza limusina para el público, a favor de Cáritas Salamanca Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO

11:00 h. XXXIV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

11:00 h. XXXVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés(entrada libre hasta completar aforo)

16:30 h. XXXVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés(entrada libre hasta completar aforo)

17:00 h. XXXIV Concurso Morfológico Nacional Final de Ganado Vacuno de Raza Limusina 2026 Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

JORNADAS PROFESIONALES 11:00-13:00 h. Taller: Trigos ancestrales. Grupo de Fitopatología y control biológico de la USAL

13:00-14:00 h. Charla: Plagas y enfermedades en el campo charro: un recorrido histórico de resistencia. D. Javier Sánchez Martín, profesor de la USAL

16:00-21:00 h. Taller: Trichoderma: hongo beneficioso para una agricultura sostenible. Grupo de Fitopatología y control biológico de la USAL

ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central

12:00 h. Comercialización de cereales en Castilla y León. Dª. Mercedes Ruiz, Presidenta de Aestivum. D. Javier Hernández Bueno, Broker de cereales en Aldehuela de Cereales (Zamora). D. Juan Luis Fradejas, Profesor de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA (Valladolid). D. Raúl Prieto Barba, Gerente de Coordinación Agraria, COAGZamora. D. Lorenzo Rivera, Coordinador de COAG Castilla y León ORGANIZA: COAG Salamanca Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

16:00 h. Innovación para el futuro del sector equino: Bienestar, Genética e inteligencia artificial al servicio del caballo. Presentación de los Grupos Operativos SIBEQUUS y EQUIGENIA. Dª. Teresa Antoñanzas, Departamento Técnico RFEAGAS. D. Juan María Gallardo, Departamento Técnico RFEAGAS

17:00 h. Grupo Operativo MULTIVETIC: el futuro de la trazabilidad en los tratamientos veterinarios. Dª Teresa Antoñanzas, Departamento Técnico RFEAGAS. Dª Alicia Canut, Directora de i+Porc ORGANIZA: RFEAGAS Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

19:30 h. Charla: El Caballo de Deporte Español. Dª. Inmaculada Torrego Arranz, Directora de ANCADES ORGANIZA: Asociación Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español (ANCADES) Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR 11:30-14:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ’26

12:30-14:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

16:30-20:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ’26

16:30-20:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

Lugar: Stand Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA 11:30-14:30 h. Cata de productos agroalimentarios: Aceiteros del Águeda, Mermeladas La Margarita Antonia, Quesería Santomez, Bodegas Lurueña-Las Pamelas

16:00-19:00 h. Cata de productos agroalimentarios: Quesos de Hinojosa, Huevos camperos La Charrita, PerronillasJesús Andrés, Panadería Hijos de Rufino Hernández

Lugar: Pabellón Circular Salamanca en Bandeja (entrada libre hasta completar aforo)