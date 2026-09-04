Serrada exige a la Junta que abone las ayudas directas a agricultores y ganaderos en Salamaq

El secretario provincial del PSOE en Salamanca, David Serrada, ha exigido a la Junta de Castilla y León el abono de las ayudas directas prometidas. Durante una visita a Salamaq, Serrada ha asegurado que "la Junta de Castilla y León todavía debe dinero a nuestros agricultores y ganaderos y todavía están esperando las ayudas directas que prometió la Junta de Castilla y León y que todavía no ha puesto encima de la mesa". En el lado contrario el responsable provincial del PSOE ha asegurado que el apoyo del Gobierno de España a la agricultura y la ganadería "se refleja en el boletín oficial y tiene partidas presupuestarias".

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Serrada ha destacado que las obras del remodelado recinto ferial se han podido ejecutar gracias a fondos del Gobierno y ha asegurado que "no solo la inversión y el apoyo que hace el Gobierno de España es a la infraestructura, sino también al campo de nuestra provincia". Como muestra los "220 millones de euros que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España para que los agricultores y ganaderos de Salamanca puedan tener descuentos no solo en el combustible, sino también en los fertilizantes, en los abonos etcétera. Creo que eso es una buena noticia y quiero remarcar que estos son ayudas directas".