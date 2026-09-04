Cobadu crece en Salamanca al ritmo de sus socios

El campo salmantino vuelve a convertirse estos días en uno de los grandes puntos de encuentro del sector agroganadero con la celebración de Salamaq’26, una cita en la que Cobadu participa un año más y que permite a la cooperativa mantener un contacto directo con agricultores, ganaderos y profesionales del sector.

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Pero la presencia de Cobadu en Salamanca va mucho más allá de los días de feria. La provincia es uno de los territorios con mayor peso dentro de la cooperativa, con cerca de 3.000 socios y una red de centros desde los que se atiende de forma directa a agricultores y ganaderos de diferentes comarcas.

Una de las últimas actuaciones ha sido la puesta en marcha del nuevo Punto Cobadu de Vitigudino, que abrió sus puertas el pasado 24 de agosto. El centro, completamente renovado, ofrece unas instalaciones más amplias y modernas, diseñadas para mejorar la atención y facilitar el acceso a productos, servicios y asesoramiento.

La apertura de Vitigudino se suma a la modernización de las instalaciones de Ciudad Rodrigo, Torresmenudas y Alba de Tormes, dentro de una estrategia orientada a reforzar la presencia de Cobadu en la provincia y acercar sus servicios a las explotaciones.

“Salamanca es una provincia fundamental para Cobadu. Tenemos una importante masa social y una presencia muy consolidada, pero queremos seguir mejorando y creciendo junto a nuestros socios. Para nosotros es esencial continuar invirtiendo y acercando cada vez más servicios al territorio”, explica el director general de Cobadu, Rafael Sánchez Olea.

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Una cooperativa que sigue creciendo Esta apuesta por el territorio se enmarca en la evolución experimentada por Cobadu en los últimos años. La cooperativa cerró 2025 con una facturación superior a los 504 millones de euros, manteniendo una trayectoria de crecimiento basada en la actividad de sus socios y la diversificación.

La alimentación animal continúa siendo uno de los principales pilares de la organización. Durante el pasado ejercicio se comercializaron más de 781.000 toneladas de pienso, una actividad que se desarrolla a través de sus cuatro fábricas propias.

Cobadu desarrolla, además, una amplia actividad destinada a cubrir las principales necesidades de las explotaciones agrícolas y ganaderas: semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, zoosanitarios, material ganadero, combustibles y asesoramiento técnico, entre otros servicios.

En el ámbito ganadero, el vacuno ocupa también un lugar destacado. La cooperativa comercializa más de 50.000 cabezas al año y ofrece a sus socios acceso a diferentes mercados y una mayor capacidad de negociación.

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Más servicios cerca de las explotaciones El crecimiento de Cobadu también se refleja en la mejora de sus instalaciones. En 2025 se destinaron más de 13 millones de euros a nuevas inversiones, dirigidas a ampliar capacidades, modernizar centros y reforzar los servicios ofrecidos a los socios.

En Salamanca, la cooperativa está presente actualmente en Alba de Tormes, Vitigudino, Guijuelo, La Fuente de San Esteban, Salamanca, Torresmenudas y Ciudad Rodrigo, acercando sus servicios a diferentes zonas de la provincia.

El nuevo centro de Vitigudino es un ejemplo de esta filosofía. En sus instalaciones los profesionales de la comarca pueden encontrar productos destinados tanto a la agricultura como a la ganadería y contar con el apoyo del equipo de Cobadu.

Los socios, en el centro del proyecto Detrás de esta actividad se encuentran los más de 11.400 agricultores y ganaderos que forman parte actualmente de Cobadu. Su crecimiento se ha construido durante casi cinco décadas a partir de un modelo basado en la colaboración y en la búsqueda conjunta de soluciones para mejorar la competitividad de las explotaciones.

La cercanía continúa siendo una de las principales señas de identidad de Cobadu. No se trata únicamente de disponer de instalaciones próximas, sino de contar con profesionales que conocen el territorio y pueden acompañar al socio en su actividad diaria.

En este sentido, Salamaq’26 vuelve a ser estos días un importante punto de encuentro para reforzar esa relación directa con el sector. Una muestra de una apuesta por Salamanca que se mantiene durante todo el año a través de sus instalaciones, servicios y atención a los socios.