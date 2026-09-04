Un interno de Topas causa lesiones a dos guardias civiles y a un vigilante durante un forcejeo en el Hospital de Salamanca

Un interno del centro penitenciario de Topas protagoniza este jueves un incidente durante su custodia en el Hospital de Salamanca.

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El hombre, que se encontraba acompañado por dos agentes de la Guardia Civil, inició un forcejeo con ellos y llegó a correr unos metros, aunque fue reducido rápidamente

El interno no llegó a quitarse los grilletes en ningún momento, por lo que no se produjo una fuga.