Un interno de Topas causa lesiones a dos guardias civiles y a un vigilante durante un forcejeo en el Hospital de Salamanca

Un interno del centro penitenciario de Topas protagoniza este jueves un incidente durante su custodia en el Hospital de Salamanca.
Publicidad
Publicidad
El hombre, que se encontraba acompañado por dos agentes de la Guardia Civil, inició un forcejeo con ellos y llegó a correr unos metros, aunque fue reducido rápidamente
El interno no llegó a quitarse los grilletes en ningún momento, por lo que no se produjo una fuga.
Sin embargo, el forcejeo provocó lesiones leves a los dos guardias civiles que se encargaban de su custodia y a un vigilante de seguridad del Hospital.