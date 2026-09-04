Las casetas abren sus puertas y ponen a Salamanca en modo fiestas

Las casetas de la Feria de Día de Salamanca ya están listas para recibir a los salmantinos. El Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros han inaugurado este viernes una nueva edición de una de las citas más esperadas de las Ferias y Fiestas de la ciudad, que vuelve a llenar las calles del centro de ambiente y gastronomía.

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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado del presidente de la Asociación de Hosteleros Jorge Moro han dado el pistoletazo de salida de la feria, en un acto en el que destaca el trabajo que el sector realiza durante todo el año para preparar estas jornadas.

Carbayo ha deseado que las Ferias y Fiestas 2026 se desarrollen con “el mayor entusiasmo, participación, tranquilidad y seguridad”, y pone en valor la calidad de los productos y los vinos de la tierra que se ofrecen en las casetas. “Esperamos que sea un éxito, es mucho trabajo realizado durante todo el año”, añade.

El alcalde también agradece el esfuerzo de los hosteleros por mejorar el servicio que se presta tanto a los salmantinos como a los visitantes, y reivindica el peso de la gastronomía local en el panorama nacional e internacional.

El futuro de la ubicación de la Feria de Día 2027, todavía en el aire El futuro de la Feria de Día en el centro de Salamanca sigue sin estar decidido. Durante la inauguración de las casetas, el alcalde, García Carbayo, asegura que el Ayuntamiento mantiene abierto el diálogo con la Asociación de Hosteleros y que todavía se estudian distintas posibilidades para los próximos años.

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Preguntado por si esta puede ser la última edición de las casetas en el centro de Salamanca, Carbayo evita adelantar acontecimientos “simplemente hay diálogo. Hay muchísimo diálogo siempre entre la asociación y el Ayuntamiento de Salamanca”, señala.