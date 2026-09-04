Los patinetes eléctricos volverán a poder viajar en los trenes de Renfe desde el 7 de septiembre

Los usuarios de Renfe en Salamanca podrán volver a viajar con sus patinetes eléctricos a partir del próximo 7 de septiembre. La compañía ferroviaria recuperará la posibilidad de transportar estos vehículos en sus servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, una medida que también afecta a los desplazamientos ferroviarios que conectan Salamanca con otros puntos.

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La decisión supone recuperar una opción que había quedado suspendida en 2023 y que puede facilitar los desplazamientos de quienes utilizan el tren y necesitan completar a pie o sobre dos ruedas el recorrido entre la estación y su destino.

Eso sí, los patinetes tendrán que cumplir una serie de requisitos. Deberán estar homologados, inscritos en el registro de la DGT, contar con identificación visible, seguro obligatorio y certificado de circulación.