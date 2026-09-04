La Alamedilla y Garrido cerrarán por turnos durante septiembre

Las piscinas municipales de La Alamedilla y Garrido cerrarán de forma escalonada durante septiembre para realizar diferentes trabajos técnicos, de manera que los usuarios dispongan de alternativas durante todo el mes.

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La Alamedilla permanecerá cerrada del 7 al 13 de septiembre y reabrirá el día 14. Garrido, por su parte, ampliará su horario durante esa primera semana y cerrará después, del 14 al 30 de septiembre, para realizar su parada técnica.

La Piscina Climatizada de San José permanecerá abierta durante todo el mes con su horario habitual.