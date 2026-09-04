¿Hay médicos trabajando en Urgencias del hospital de Salamanca sin superar el MIR?

Los procuradores en las Cortes de Castilla y León del PSOE tienen claras sospechas de que en Urgencias del hospital de Salamanca existen médicos que están desarrollando su labor profesional en el centro sin haber superado la prueba selectiva para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en Medicina, comúnmente conocida como el MIR.

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Unas suposiciones que llevan tiempo circulando entre el personal sanitario del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y que ahora llegarán hasta las Cortes de Castilla y León gracias a una serie de preguntas que los socialistas esperan se contesten por escrito.

Así, esta serie de preguntas, cuyo escrito ya ha sido remitido a las Cortes de Castilla y León, giran en torno a la necesidad de conocer si esta situación se está dando en las Urgencias del CAUSA y por qué.

En concreto son varias preguntas extensas con las que los procuradores firmantes, entre los que se encuentran los representantes socialistas por Salamanca, quieren que se aclare la situación.

En ese sentido los socialistas preguntan a la Junta de Castilla y León si tiene constancia de esta situación, si se está desarrollando actualmente o si se ha hecho en meses anteriores:

“¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de que estén trabajando en las Urgencias del Hospital de Salamanca médicos que no hayan superado la prueba selectiva para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en Medicina (MIR), a la fecha de formulación de esta pregunta o durante el pasado mes de agosto? En caso afirmativo, señalar cuántos y en qué especialidades están prestando servicio”.

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Del mismo modo, preguntan concretamente por puestos de médicos adjuntos sin el MIR:

“¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de la existencia de algún médico que figure o ejerza como adjunto en Urgencias que no haya superado la prueba selectiva para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en Medicina (MIR)?”.

Por último, desde el PSOE de Castilla y León, también piden que se aclare si se ha realizado alguna contratación de médicos sin MIR para prestar servicios en Atención y Primaria y luego han sido trasladado para trabajar en Urgencias: