Una rama cae durante la poda y golpea a un hombre en Salamanca

Una rama de un árbol ha caído este viernes durante unas labores de poda llevadas a cabo por operarios municipales en Salamanca, provocando el golpe a un hombre de 55 años que se encontraba en la zona.

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Según las primeras informaciones, la rama habría rebotado hasta en tres ocasiones durante su caída, alcanzando finalmente al varón en una de las piernas y provocándole un rasguño.