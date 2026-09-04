Una rama cae durante la poda y golpea a un hombre en Salamanca

Una rama de un árbol ha caído este viernes durante unas labores de poda llevadas a cabo por operarios municipales en Salamanca, provocando el golpe a un hombre de 55 años que se encontraba en la zona.
Según las primeras informaciones, la rama habría rebotado hasta en tres ocasiones durante su caída, alcanzando finalmente al varón en una de las piernas y provocándole un rasguño.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia para atender al afectado. Por suerte, el hombre se encontraba bien y las lesiones sufridas fueron de carácter leve, quedando el incidente en un susto.