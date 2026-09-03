Un joven queda atrapado tras volcar su furgoneta en la A-66 a la altura de Aldeaseca de la Armuña

Un joven de unos 25 años ha quedado atrapado en el interior de una furgoneta tras sufrir un accidente en la A-66, a la altura de Aldeaseca de la Armuña.
El vehículo se ha salido de la vía minutos antes de las 18:00 horas de este jueves y ha quedado volcado de lado en el arcén, en el kilómetro 333 de la autovía, en sentido sur. El hombre se encontraba consciente y herido en el interior del vehículo cuando llegaron los servicios de emergencia.
El aviso se recibió en el servicio de emergencias 112 a las 17:43 horas.
Hasta el lugar acudieron los Bomberos de la Diputación de Salamanca, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl.