Un joven queda atrapado tras volcar su furgoneta en la A-66 a la altura de Aldeaseca de la Armuña

Un joven de unos 25 años ha quedado atrapado en el interior de una furgoneta tras sufrir un accidente en la A-66, a la altura de Aldeaseca de la Armuña.

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El vehículo se ha salido de la vía minutos antes de las 18:00 horas de este jueves y ha quedado volcado de lado en el arcén, en el kilómetro 333 de la autovía, en sentido sur. El hombre se encontraba consciente y herido en el interior del vehículo cuando llegaron los servicios de emergencia.

El aviso se recibió en el servicio de emergencias 112 a las 17:43 horas.