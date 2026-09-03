Topas, bajo presión: CCOO alerta del aumento de conflictos y la falta de personal

CCOO alerta del deterioro de las condiciones de trabajo en el Centro Penitenciario de Topas debido al déficit de personal, el aumento de la población reclusa y una mayor carga de trabajo para los funcionarios.

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El sindicato señala que en los últimos años el número de internos ha aumentado mientras que las plantillas apenas lo han hecho, una situación que, según CCOO, se está traduciendo en más conflictos, desórdenes colectivos y episodios de agresiones al personal penitenciario.

"No podemos seguir pidiendo al personal penitenciario que haga cada vez más con menos medios", denuncia Jesús Crego, representante sindical de CCOO y miembro de la Ejecutiva Estatal.

Desde el sindicato destacan además que el problema en Topas no es únicamente el incremento de internos, sino también la llegada de personas con perfiles especialmente conflictivos, lo que estaría generando más situaciones de tensión dentro del centro.

"En Topas estamos viendo cómo el aumento de internos con perfiles especialmente conflictivos está teniendo una repercusión directa sobre la seguridad y sobre las condiciones de trabajo del personal, con más conflictos, desórdenes y agresiones", señala Crego.

CCOO pide más plantilla El sindicato considera insuficiente la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla 1.223 plazas de acceso libre para Instituciones Penitenciarias, de las que 1.050 corresponden al Cuerpo de Ayudantes.

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CCOO reclama una Oferta Extraordinaria de Empleo que permita reducir el déficit de efectivos y evitar situaciones de trabajo en solitario, además de garantizar una respuesta adecuada ante posibles incidentes.

Junto al refuerzo de las plantillas, el sindicato exige también la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas semanales, así como la jubilación anticipada del personal penitenciario por los riesgos asociados a una profesión marcada por la tensión, las agresiones y una elevada exigencia física y psicológica.