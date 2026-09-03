El hospital de Salamanca, entre los centros que podría recibir hasta 20.000 euros para financiar proyectos en Atención Especializada

El hospital de Salamanca está incluido en el paquete de subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León que podrían recibir la máxima cuantía económica de cara a investigar proyectos que ahonden en el estudio de temas sanitarios de cara al próximo año 2027.

Publicidad Publicidad

De este modo, el CAUSA, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se ha incluido en el Grupo I de la modalidad A, junto a otros centros de referencia como el Complejo Asistencial de Burgos, el Complejo Asistencial de León, el Hospital Universitario Río Hortega y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El conjunto de la cuantía económica será de 740.000 euros para esta modalidad A de un total de 1.180.000 euros que irán destinados a toda la comunidad, reservando otros 440.000 euros para el Complejo Asistencial de Ávila, el Hospital El Bierzo, el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, el Complejo Asistencial de Segovia, el Complejo Asistencial de Soria, el Complejo Asistencial de Zamora, el Hospital Santiago Apóstol, el Hospital Santos Reyes y el Hospital Medina del Campo.

El máximo a recibir por proyecto será de 20.000 euros para un total de seis investigaciones por Área de Salud, por lo que Salamanca, en su totalidad, podría recibir unos 120.000 euros. En el caso de que sobrara algún alguna cuantía económica del presupuesto, se podrán financiar más proyectos por centro sanitario de la región.

Según han explicado en la convocatoria, el equipo investigador tendrá que estar compuesto por un investigador principal y los investigadores colaboradores, pudiendo uno de ellos ser nombrado Co-IP, alcanzando el equipo un máximo de 10 investigadores. Por otro lado, el investigador principal deberá encontrarse vinculado laboralmente a las Gerencias de Asistencia Sanitaria, Gerencias de Atención Especializada, Gerencias de Atención Primaria, Gerencia de Emergencias Sanitarias y centros dependientes de los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud que desarrollen actividad asistencial o al Centro Regional de Medicina Deportiva.

Por otro lado, también han indicado que el equipo de investigación estará integrado al menos en un 60 % por personal vinculado laboralmente a las Gerencias de Asistencia Sanitaria, Gerencias de Atención Especializada, Gerencias de Atención Primaria, Gerencia de Emergencias Sanitarias, Servicios Centrales y centros dependientes de los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud que desarrollen actividad asistencial, así como personal de CEREMEDE y CHEMCYL, pudiendo estar formado el 40 % restante por investigadores vinculados laboralmente a otras entidades públicas o privadas radicadas en Castilla y León.

Publicidad Publicidad

Los criterios de valoración de proyectos podrán recibir un máximo de 10 puntos. Entre ellos, 4 puntos serán por la calidad científico-técnica del proyecto, donde se deberá incluir la hipótesis, la fundamentación, el planteamiento, la metodología, el diseño del estudio y la planificación temporal de las actividades en relación con los objetivos propuestos en el proyecto, la definición de los procesos de coordinación, el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, la investigación con perspectiva de género, las posibles problemas éticos, de protección de datos, confidencialidad, seguridad, medio ambiente y cualquier otro asunto que su ejecución pueda conllevar; y la fecha de redacción del proyecto en el año de la convocatoria.

Para un máximo de 1 punto, se tendrá que justificar la adecuación del proyecto a algunas de las líneas estratégicas, recibiendo la máxima puntuación las actuaciones prioritarias de la Gerencia Regional de Salud (Cáncer, enfermedades infecciosas, gerociencia, salud mental, enfermedades raras, medicina personalizada y de precisión, terapias avanzadas, nuevas técnicas y tecnologías diagnósticas y terapéuticas, humanización y cuidados, calidad y seguridad del paciente, gestión sanitaria, digitalización y nuevas tecnologías y Atención Primaria, Comunitaria y Promoción de la Salud).

Hasta un máximo de 3,4 puntos podrán ser objetivos por la adecuación y capacidad del grupo de investigación para el cumplimiento de las actividades previstas, otro 0`50 por la adecuación al presupuesto y, por último, 1 punto más por el potencial de transferencia de los resultados del proyecto al mercado o a la práctica clínica o de escalado en el Sistema de Salud de Castilla y León y su relevancia.