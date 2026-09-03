Pillan a la esposa de un recluso preparada para introducir droga en la cárcel de Topas en un vis a vis

La unidad canina del Centro Penitenciario de Topas ha llevado a cabo con éxito una pequeña operación antidroga en un control habitual al pillar a la esposa de un recluso con la intención de introducir sustancias estupefacientes en el interior de la cárcel. Unos hechos que se han podido evitar gracias al entrenamiento de la unidad, que marcó antes de la entrada a la mujer pra que pudiera ser registrada.

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Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el incidente se produjo durante la tarde de este miércoles, 2 de agosto, momento en el una fémina iba a realizar un vis a vis con su esposo, introduciendo en su ropa interior un pequeño paquete con diferentes tipos de droga.

Como es habitual en estos casos, mucho más común de lo que se cree, uno de los perros marcó a la mujer. Acto seguido, los funcionarios policiales le ofrecieron la posibilidad de ser cacheada, a lo que ella aceptó. Una vez se iba a realizar el procedimiento, de manera voluntaria, entregó las sustancias estupefacientes. Asimismo, este medio ha podido constatar que no ha sido detenida por las autoridades, abriendo diligencias debido al incidente.

Desde el área encargada de velar por los derechos de los trabajadores de prisiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, han hecho hincapié en el éxito de la unidad canina en este incidente. Asimismo, cabe destacar que la no celebración de un vis a vis produce un gran trauma y un prejuicio en las personas afectadas, según indican desde la fuerza sindical, al tratarse de uno de los momentos a ‘puerta cerrada’ entre dos personas.

Hace tan solo unos días, en la misma cárcel de Topas, varios reclusos empezaron una disputa que habría comenzado por un bollo de pan, siendo atendidos posteriormente por los servicios de Enfermería a causa de las heridas.

Según pudo conocer SALAMANCA24HORAS, los involucrados se agarraron a puñetazos y tuvieron que ser atendidos por golpes en la enfermería; uno de siendo trasladado a las urgencias del hospital de Salamanca. El resto se encuentran aislados y ya han recibido el castigo pertinente por los hechos cometidos.