Un menor resulta herido tras sufrir un atropello en Santa Marta

Un menor ha resultado herido tras sufrir un atropello por un turismo a la altura del número 43 de la carretera de Madrid, en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes. El suceso ha tenido lugar junto a la rotonda de los patos de acceso al casco urbano en sentido Santa Marta.

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El incidente se ha producido pasadas las ocho de la tarde, momento en el que la Policía Local de Santa Marta de Tormes ha dado el aviso al centro de emergencias 1-1-2 a las 20:31 horas para solicitar asistencia sanitaria para el implicado. Tras el impacto, la víctima se encontraba consciente, aunque presentaba diversas contusiones.