Una mujer resulta herida en una colisión por alcance entre dos vehículos en la avenida Alfonso VI

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este martes 1 de septiembre en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida Alfonso VI entre dos vehículos.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 indica que se trata de una colisión por alcance entre los vehículos implicados a la altura del portal número 10.
Han acudido hasta el lugar del suceso una ambulancia de soporte vital básico que ha atendido a la herida que se quejaba de un golpe en el cuello. También se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca.
La víctima no ha precisado de traslado al hospital de Salamanca.