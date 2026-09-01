Una mujer resulta herida en una colisión por alcance entre dos vehículos en la avenida Alfonso VI

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este martes 1 de septiembre en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida Alfonso VI entre dos vehículos.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 indica que se trata de una colisión por alcance entre los vehículos implicados a la altura del portal número 10.

Han acudido hasta el lugar del suceso una ambulancia de soporte vital básico que ha atendido a la herida que se quejaba de un golpe en el cuello. También se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca.