Buscan a dos adolescentes desaparecidas en Salamanca desde el 17 de agosto

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta de desaparición de dos adolescentes cuyo último paradero conocido es la ciudad de Salamanca.

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Ambas desaparecieron el mismo día, el 17 de agosto de 2026, pero se desconoce si la desaparición de ambas guarda relación.

Se trata de dos menores, Kiara Rafaella y María Esperanza, de 13 y 16 años respectivamente, que fueron vistas por última vez hace dos semanas en la ciudad.

Kiara Rafaella vestía la última vez que se le vio un vestido estampado. Mide 1,45 m y pesa 53 kilogramos, aproximadamente. Tiene ojos y pelo de color negro y su constitución física es delgada.

Por su parte, María Esperanza, mide 1,55 y pesa 94 kg. Fue vista por última con ropa deportiva. Tiene los ojos de color negro y el pelo castaño y, según la información del CNDES, su constitución física es corpulenta.

Desde el propio Centro Nacional de Personas Desaparecidas piden a las personas que puedan tener pistas sobre el paradero de alguna de las dos adolescentes o, si han podido verlas en algún momento, contacten con la Policía Nacional a través del teléfono.

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Cartel Kiara Rafaella Sp