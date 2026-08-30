Dos heridos en un accidente de tráfico en San Martín de Yeltes

Un accidente de tráfico ocurrido en el km 297 de la A-62, en el municipio salmantino de San Martín de Yeltes, se ha cobrado dos heridos.

Publicidad Publicidad

El 112 de Castilla y León habría sido alertado, tal y como refieren, ls 16:56 horas de la colisión de dos turismos por alcance en el citado punto kilómetrico.

Añaden, además, que tras el impacto los ocupantes de los vehículos implicados han logrado salir por sus propios medios.

Sin embargo, dos de ellos han requerido asistencia sanitaria sin que, por el momento, haya trascendido su estado ni el alcance de las lesiones sufridas.