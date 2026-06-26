Aturdido un varón tras salirse de la vía en Peralejos de Arriba

Un varón de unos 50 años ha resultado herido tras salirse de la vía en la carretera CL-517, a la altura del kilómetro 50, en Peralejos de Arriba. El incidente, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112, habría ocurrido sobre las 20:48 horas, momento en el que se ha solicitado asistencia sanitaria para el hombre.
Además, a la hora de la llamada se encontraba consciente pero aturdido, pudiendo salir por su propio pie del turismo. Asimismo, la Guardia Civil se ha trasladado hasta el lugar para regular el tráfico y tomar diligencias.
No es el único accidente que ha ocurrido durante la jornada de este viernes, 26 de junio, tras el motorista que ha tenido que ser trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca o los dos accidentes simultáneos que se ha saldado con dos personas heridas en menos de diez minutos.