Dos heridas en sendos accidentes de tráfico ocurridos con menos de 10 minutos de diferencia en diferentes puntos de la provincia de Salamanca

Dos accidentes registrados en en cuestión de cinco minutos en la provincia Salamanca, tal y como ha referido el 112 de Castilla y León.

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El primero de ellos ha tenido lugar a las 17:22 horas en Villares de la Reina, en la carretera N-630/SA-11.

Se trataría, apuntan de una colisión entre dos coches en la salida de la rotonda e, inicialmente, no se habría saldado con heridos.

Sin embargo, finalmente, se ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 60 años aquejada de un dolor de cabeza. Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para atender a la mujer in situ.

Posteriormente, a las 17:27 horas, en el kilómetro 57 de la A-50, una motorista ha sufrido una caída.

Se trataría, apuntan, de una joven de 20 años que, producto del golpe, presentaba magulladuras en las piernas.