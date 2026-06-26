La programación conmemora el V Centenario de la Escuela de Salamanca, incluye actividades con motivo del eclipse solar del 12 de agosto y estrenará una nueva iluminación artística en la Plaza Mayor

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha presentado este viernes una nueva edición de ‘Salamanca Cultura y Oculta’, un programa que reunirá 28 propuestas culturales para todos los públicos en algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

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Durante la presentación, García Carbayo agradeció “a todas las personas que lo hacen posible” y destacó que “gracias a este esfuerzo colectivo” Salamanca puede ofrecer una programación cultural de calidad.

La edición de este año incorpora tres grandes novedades: una programación especial con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca, actividades relacionadas con el eclipse solar del 12 de agosto, y el estreno de una nueva iluminación artística en la Plaza Mayor.

Además, el programa recupera algunas de sus propuestas más exitosas, como la visita guiada ‘Patrimonio y leyendas del río Tormes’, las visitas nocturnas a Ieronimus y Scala Coeli, así como actividades arqueológicas en el Cerro de San Vicente y el parque del Botánico.

Dentro de ‘Salamanca Oculta’, el eclipse será uno de los grandes protagonistas con observaciones astronómicas, una visita teatralizada al Cielo de Salamanca, la conferencia ‘Eclipse en Salamanca’ y un juego de pistas inspirado en este fenómeno. La programación también incluye visitas al Pozo de Nieve, la apertura del Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas y actuaciones de la Tuna Universitaria en la Plaza Mayor durante varias noches de julio.

Toda la programación puede consultarse en la página web salamancaymas.es.