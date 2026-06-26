La Junta invierte 304.000 euros en la mejora y construcción de puntos limpios móviles en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha entregado este viernes al Ayuntamiento de Salamanca cuatro puntos limpios móviles, dos camiones eléctricos y cuatro puntos de recarga, valorados en 304.000 euros. Además, también se han entregado a la provincia de Salamanca doce puntos limpios móviles con cuatro camiones eléctricos para transportarlos y ocho puntos de recarga, que supone una inversión de 701.000 euros. Al acto de entrega, que se ha realizado en el Parque Elio Antonio de Nebrija, ha asistido el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez; el delegado territorial, Eloy Ruiz y la concejala de Medio Ambiente, María José Coca.

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Según explica la Junta, la programación se estructura en cuatro líneas de actuación en el conjunto de la comunidad autónoma: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios y la adquisición de 83 puntos limpios móviles, dentro de los que se integran 71 unidades tipo isla transportadas en 37 camiones eléctricos, 5 unidades tipo camión caja y 7 contenedores metálicos con sistema gancho. En conjunto, el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por el conjunto de la Comunidad.

La capital y la provincia de Salamanca, en concreto, recibe un total de 8,33 millones de euros con un total de 19 actuaciones. En concreto, se realizarán la renovación de las Instalaciones específicas para el tratamiento de biorresiduos de recogida separada destinadas a Centros de Tratamiento de Residuos (CTR) y la construcción de nuevos puntos limpios fijos, la mejora de puntos limpios existentes y suministro de puntos limpios móviles, destinado a entidades locales.

Entre los nuevos puntos limpios fijos se incluyen municipios como Cantagallo, Ciudad Rodrigo, Villamayor o Villares de la Reina, con una inversión de 3,2 millones de euros. Por otro lado, se mejorarán los puntos limpios de Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes y los tres de Salamanca capital, con una inversión de 310.000 euros.

En este sentido, la línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica, mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población. De esta manera, los nuevos equipamientos están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, ampliando la capacidad de separación selectiva y facilitando su posterior tratamiento.

La actuación responde a la configuración territorial de Castilla y León, con 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población, donde la combinación de infraestructuras fijas y móviles constituye una herramienta de apoyo para extender la red de recogida separada y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a este tipo de instalaciones.