El colectivo reclama más contrataciones, una organización transparente de los turnos y una respuesta de la Gerencia de Servicios Sociales

El colectivo de Técnicos de Atención Directa (TAD) del CAPDI La Salle de Salamanca ha denunciado públicamente la situación que vive el centro, calificándola de "insostenible" debido, aseguran, a la falta de planificación, la escasez de personal y la desorganización en la gestión.

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Los profesionales afirman que desde hace meses se ven obligados a cubrir necesidades del servicio que no les corresponden, doblando turnos y asumiendo una carga de trabajo que, según denuncian, debería estar prevista por la dirección. Una situación que, aseguran, repercute tanto en la calidad de la atención prestada a las personas con discapacidad intelectual como en sus propias condiciones laborales.

Entre las principales consecuencias, los trabajadores destacan la imposibilidad de conciliar su vida familiar debido a los continuos cambios de turnos y a la falta de planificación, una circunstancia que, aseguran, están sosteniendo "a base de horas y de salud" por responsabilidad con los usuarios y sus familias.

Ante esta situación, el colectivo reclama una planificación transparente de los turnos que respete la normativa laboral, la contratación de personal suficiente para cubrir las necesidades reales del centro y una respuesta por parte de la Gerencia de Servicios Sociales y de la dirección del CAPDI La Salle a las demandas que, según indican, llevan meses trasladando sin obtener respuesta.