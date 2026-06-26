Ramón Mesonero Romanos, José de Lamano Beneite y Mayor de Chamberí son las vías que se verán afectadas durante esta semana

Los trabajos de renovación del asfalto que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Salamanca afectarán durante la próxima semana a calles de Huerta Otea, Chamberí y Vistahermosa, provocando estrechamientos y cortes de tráfico.

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Las vías que se verán afectadas son las siguientes: estrechamientos el 30 de junio y 1 de julio en Ramón Mesonero Romanos; estrechamientos el 29 de junio y cortes del 1 al 3 de julio en José de Lamano Beneite; y estrechamientos el 1 y 2 de julio, y cortes del 3 al 7 de julio, en Mayor de Chamberí.

Seggún comunican fuentes municipales, en todas estas vías se acometerá el extendido de mezcla bituminosa en caliente, que permite incrementar la vida útil debido a su mayor resistencia al envejecimiento por rayos ultravioletas; reducir el ruido; y reducir la huella de carbono del firme, al sustituir parte del ligante bituminoso por material reciclado con contenido de carbono biogénico.

Estas obras forman parte de la campaña correspondiente a 2028 que se está desarrollando en 18 calles, avenidas y glorietas de 14 barrios de la ciudad, para un total de

46.602,76 metros cuadrados de superficie.

Cortes De Trafico Ramon Mesonero Romanos

Cortes De Trafico Mayor De Chamberi

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