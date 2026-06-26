La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece un concierto gratuito en Salamanca

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece este viernes un concierto en Salamanca bajo la dirección de Jorge Yagüe. El recital comenzará a las 21:30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

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El programa incluye obras de Rossini, Puccini, Mozart, Mascagni, Beethoven y Manuel de Falla, en una actuación que acerca al público algunas de las piezas más destacadas del repertorio clásico.