La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece un concierto gratuito en Salamanca

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece este viernes un concierto en Salamanca bajo la dirección de Jorge Yagüe. El recital comenzará a las 21:30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.
El programa incluye obras de Rossini, Puccini, Mozart, Mascagni, Beethoven y Manuel de Falla, en una actuación que acerca al público algunas de las piezas más destacadas del repertorio clásico.
Creada por la Junta de Castilla y León en 1991, la OSCyL es una de las formaciones sinfónicas de referencia en España.