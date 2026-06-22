El Coro Juvenil Ciudad de Salamanca despide el curso con un concierto gratuito en San Blas

El Coro Juvenil Ciudad de Salamanca pondrá el broche al curso con un concierto hoy, lunes 22 de junio, en el Auditorio de San Blas. La cita será a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

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La agrupación, integrada en el Coro Ciudad de Salamanca, ofrecerá un repertorio polifónico moderno dividido en tres bloques. El primero estará dedicado al rock en inglés, con temas de Queen, The Beatles, Billy Joel y Nancy y Frank Sinatra. La segunda parte recorrerá la música iberoamericana con composiciones de José Luis Aguirre, Caetano Veloso, María Elena Walsh y Charito Acuña.

El concierto concluirá con una selección de pop nacional con canciones de Mocedades, El Kanka y Rozalén. El acompañamiento al piano correrá a cargo de Raúl J. Ortiz, bajo la dirección de Antonio Santos García.