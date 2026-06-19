EGERIA clausura mañana el II Ciclo Pontificia Sonora en la UPSA

La Universidad Pontificia de Salamanca cerrará mañana, 20 de junio, el II Ciclo Pontificia Sonora con la actuación del grupo vocal femenino EGERIA. El concierto, titulado Viaje al Mundo de las Maravillas, comenzará a las 20:30 horas en el Patio Barroco y la entrada será libre hasta completar el aforo.

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La propuesta reúne repertorios de distintas tradiciones musicales y piezas medievales que han viajado a través del tiempo y diferentes culturas. El espectáculo está inspirado en las figuras de Egeria, la peregrina del siglo IV, y Marco Polo, quienes emprenden un viaje imaginario hacia un mundo donde se mezclan realidad y fantasía.

EGERIA es una de las formaciones españolas de música medieval más reconocidas del momento y ha recibido destacados galardones nacionales por la calidad de sus interpretaciones y de su primer disco, Imperatrix Agatha.