La actividad se desarrollará en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) de la Junta de Castilla y León, junto con las Unidades de Cultura Científica

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) preparará a los más pequeños para el eclipse solar del 12 de agosto con la actividad 'Kit de Astronomía'. Una propuesta educativa dirigida principalmente al alumnado de Educación Primaria.

Publicidad Publicidad

Se trata de una actividad que se desarrollará en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) de la Junta de Castilla y León, junto con las Unidades de Cultura Científica de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Bajo el lema 'Preparando el Eclipse', investigadores y divulgadores de las universidades de Castilla y León están desarrollando diferentes actividades para acercar a la ciudadanía toda la información relativa al 'Trío de eclipses 2026-2027-2028'.

La UPSA propone la actividad 'Kit de Astronomía', un material didáctico compuesto por figuras del Sol, la Tierra y la Luna para recortar y colorear. Con ellas, los participantes podrán construir un modelo sencillo que les permitirá comprender cómo se produce un eclipse solar, conocer la alineación necesaria entre estos cuerpos celestes y descubrir, a través de una experiencia visual y manipulativa, uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes.

El primero de estos eclipses llegará el 12 de agosto de 2026, un eclipse total que cruzará el norte peninsular al atardecer, con el sol a escasa altura sobre el horizonte; el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el llamado 'Eclipse del Siglo', con una duración máxima de totalidad cercana a los seis minutos y medio en el sur de la Península. Finalmente, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular recorrerá España de suroeste a noreste, generando el característico 'anillo de fuego' visible en pleno invierno.

Toda la información acerca de este trío de eclipses se puede consultar en el siguiente enlace.