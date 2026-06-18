La Universidad de Salamanca logra mantener su posición nacional en el Ranking QS

La Universidad de Salamanca mantiene su posición en el Ranking QS, situándose en el puesto nacional número 16 en una de las clasificaciones anuales de universidades más consultadas y prestigiosas a nivel internacional. Este resultado, según explican desde la USAL, es positivo teniendo en cuenta el aumento de la competencia, ya que este año se han incorporado 10 nuevas universidades españolas a la clasificación.

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Por otro lado, la institución académica salmantina registra las mayores puntuaciones relativas en tres ámbitos. El primero es la reputación académica, un indicador que evalúa la percepción de la comunidad científica internacional respecto al desempeño de la institución a través de una encuesta global de expertos. En este caso se sitúa en el puesto 345 de las 8808 universidades que se han evaluado este año.

En segundo lugar, destaca el indicador es la red internacional de investigación, que mide la diversidad geográfica de las colaboraciones científicas estables de la universidad y su capacidad para realizar proyectos de coautoría con socios internacionales, términos en los que la USAL logra el puesto 261.

Por último, destaca la sostenibilidad, que evalúa el impacto ambiental, climático y social de la universidad a través de su gobernanza, sus campus y sus líneas de investigación orientadas al desarrollo sostenible. En este caso, la institución académica salmantina se sitúa la 399.