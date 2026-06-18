La UPSA presenta 16 proyectos innovadores que transforman el conocimiento en soluciones sociales y tecnológicas

La Universidad Pontificia de Salamanca ha presentado en su HUB de Innovación un total de 16 proyectos tecnológicos orientados a resolver retos sociales actuales. Estas iniciativas, desarrolladas por estudiantes e investigadores a través del Club Universitario de Innovación, forman parte del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2024-2027.

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El acto, respaldado por la Junta de Castilla y León, ha subrayado el papel de la universidad como motor de empleo y emprendimiento, destacando la importancia de retener el talento joven y fortalecer los vínculos con el sector productivo para transformar la investigación científica en soluciones prácticas y comerciales para la región.

Entre las propuestas presentadas destacan aplicaciones de inteligencia artificial para la salud y la educación, como asistentes de voz para mayores (AVIAA), sistemas de comunicación accesible (ISAAC) y plataformas para el aprendizaje de Lengua de Signos (SIJU). También se exhibieron prototipos avanzados como VESTRA, un sistema de teleasistencia con drones, y SUGAR, un dispositivo portátil para medir el azúcar en los alimentos.