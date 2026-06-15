Los centros escolares podrán elegir entre 390 actividades educativas para el curso 2026/2027

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez, ha presentado la programación educativa municipal para el curso 2026/2027, una oferta que alcanza las 390 actividades dirigidas a escolares, familias y profesorado de la ciudad. Se trata de la programación más amplia y diversa impulsada hasta la fecha por el Consistorio, con 38 propuestas completamente nuevas.

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Durante la presentación, Sánchez destacó que la programación se da a conocer a los centros educativos antes de la finalización del curso para que puedan analizarla y valorarla durante el verano. Todas las actividades estarán disponibles desde el 23 de junio en la web Ciudad de Saberes, mientras que el plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 25 de junio hasta el 20 de septiembre.

La programación está dirigida a todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Formación Profesional, y se articula en tres grandes ejes. El primero, destinado al alumnado, concentra 336 actividades distribuidas en dieciséis bloques temáticos que abarcan ámbitos como el apoyo al estudio, la cultura científica y digital, el emprendimiento, el deporte, la historia y el patrimonio, la igualdad, la convivencia, el medio ambiente, la salud, las artes escénicas o los recursos digitales.

El segundo eje corresponde a la Escuela de Familia, que ofertará 50 actividades, talleres y conferencias relacionadas con la educación, la salud y la sociedad. Por último, el programa Aula de Saberes, dirigido al profesorado y a los departamentos de orientación, incluye cuatro propuestas formativas para el próximo curso.

Inteligencia artificial, robótica y educación vial entre las novedades Entre las principales novedades figura un taller práctico de educación vial destinado a estudiantes de 3º y 4º de ESO para concienciar sobre la seguridad en la conducción y los riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas al volante.

El bloque de cultura científica y digital suma once nuevas actividades. Entre ellas destacan propuestas para despertar vocaciones científicas, talleres de electrónica, modelado e impresión 3D, programación de videojuegos y robótica vinculadas a Salamanca Tech Summit, así como iniciativas innovadoras como “Aula 360º: magia para aprender”, que utiliza el ilusionismo como herramienta educativa.

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La inteligencia artificial también tendrá protagonismo con una actividad específica incluida en el área de cultura emprendedora. Los participantes conocerán herramientas accesibles de IA, reflexionarán sobre sus implicaciones éticas y sociales y desarrollarán un agente de inteligencia artificial capaz de realizar tareas básicas de forma autónoma.

Las novedades incluyen además actividades relacionadas con hábitos saludables, educación emocional, uso responsable de las redes sociales y alternativas de ocio saludable. También se incorporan propuestas de voluntariado en colaboración con la Agencia Municipal de Voluntariado, así como una experiencia educativa en el parque de cuerdas situado en el entorno de la Lonja de los Huertos Urbanos.

La sostenibilidad tendrá igualmente un espacio destacado con actividades como “Gestión forestal sostenible” o “Creacicla: reutiliza, repara y recicla”, orientadas a fomentar la economía circular y el consumo responsable entre los escolares.

En el ámbito artístico se suman nuevas iniciativas vinculadas al DA2 y al arte contemporáneo para fomentar la creatividad, la capacidad de expresión y el acercamiento de los estudiantes a los espacios culturales de la ciudad.

La Escuela de Salamanca, protagonista del quinto centenario Uno de los ejes destacados de la programación será la presencia de actividades vinculadas al V Centenario de la Escuela de Salamanca, con el objetivo de acercar a los estudiantes la relevancia histórica de este movimiento intelectual y la aportación de sus pensadores a la defensa de los derechos humanos y al nacimiento del derecho internacional.

La oferta incluye itinerarios teatralizados sobre Francisco de Vitoria, recorridos educativos por el casco histórico de la ciudad, cuentacuentos para alumnos de Primaria, talleres de esgrima histórica y nuevas actividades como “Construyendo derechos: Francisco de Vitoria pieza a pieza”, que invita a los escolares a reflexionar sobre la convivencia, la igualdad y la participación ciudadana.

Para estudiantes de ESO y Bachillerato también se incorpora el itinerario “Epicentro del cambio”, centrado en el Convento de San Esteban y en la influencia de la Escuela de Salamanca en la construcción de conceptos fundamentales para la sociedad contemporánea.

Apoyo a las familias y formación para docentes La Escuela de Familia ofrecerá medio centenar de actividades centradas en cuestiones como la motivación y el apoyo al estudio, la comunicación entre padres e hijos, la salud infantil, la prevención de drogodependencias, la educación en igualdad o el uso seguro de internet y las redes sociales.

Entre las novedades destacan los talleres “Padres y madres no estáis solos”, “Videojuegos y sus riesgos” y “Claves para conectar y comunicarnos”.

Por su parte, Aula de Saberes pondrá a disposición del profesorado cuatro propuestas formativas relacionadas con el patrimonio natural salmantino como recurso educativo, el teatro como herramienta pedagógica, el Aula de Patrimonio y el prácticum para alumnado universitario y de Formación Profesional.

Cerca de 140.000 participantes en el último curso Durante la presentación, Luis Sánchez recordó el éxito de participación registrado durante el curso que ahora concluye, con cerca de 140.000 escolares participantes en las actividades municipales.