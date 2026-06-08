Salamanca aumentará su oferta educativa con cuatro nuevas titulaciones de Formación Profesional

Cuatro nuevas enseñanzas estarán disponibles en Salamanca para el próximo curso 2026/2027. Así lo ha presentado el Plan General de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León, que integra 23 nuevas titulaciones por toda la comunidad.

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En concreto, Salamanca ofertará cuatro nuevas titulaciones repartidas en tres centros diferentes. El CIFP Río Tormes, por su parte, se lleva el primer puesto con dos enseñanzas: el grado medio en Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos; y el grado superior en Desarrollo de Proyectos en Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Por su parte, el IES Venancio Blanco tendrá entre sus enseñanzas un grado superior en Inteligencia Artificial y Big Data; mientras que el IES Diputación Provincial contará con un nuevo grado básico en Acceso y conservación en instalaciones deportivas. esta última titulación, además, tendrá una modalidad para el alumnado con necesidades educativas o formativas especiales.

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Así, en general, la Junta de Castilla y León ofertará ocho ciclos formativos de grado superior, cinco de grado medio, cuatro de grado básico, seis cursos de especialización y dos enseñanzas de Régimen Especial. De ellos, cinco se impartirán en centros ubicados en el medio rural, contribuyendo a mejorar la cohesión social en la Comunidad.

Además de Salamanca, entre las provincias favorecidas destaca León con cinco nuevas titulaciones; mientras que Burgos y Zamora contarán con cuatro enseñanzas cada una. Por su parte, Ávila y Soria dispondrán de tres nuevas titulaciones; mientras que Segovia y Valladolid presentarán una nueva titulación.