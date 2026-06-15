El mensaje concluye invitando a las mujeres a buscar ayuda a través del Centro de Información y Atención a la Mujer (CIAM) o llamando al teléfono 923 187 544

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado este lunes una nueva campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigida específicamente a mujeres mayores de 65 años. Bajo el lema “No lo silencies, cuéntalo”, la iniciativa se enmarca en las actuaciones financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y busca romper el silencio que rodea a una realidad frecuentemente invisibilizada.

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Durante la presentación, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado que la violencia de género en edades avanzadas suele manifestarse de formas diferentes a las más visibles socialmente. Además de las agresiones físicas, predominan situaciones de desprecio, gritos, aislamiento, control económico y otras conductas de sometimiento que, al prolongarse durante años o incluso décadas, llegan a ser asumidas por muchas mujeres como parte normal de su vida cotidiana.

La campaña pone el foco en la necesidad de identificar estas situaciones y reconocer que el maltrato no desaparece con la edad. “Toda la vida escuchando lo mismo no significa que sea normal. El respeto no se jubila”, es uno de los mensajes centrales que ha querido poner de manifiesto la concejala.

La campaña incluye una pieza audiovisual que recrea conversaciones domésticas habituales en las que aparecen reproches constantes, descalificaciones o control sobre aspectos cotidianos, con el objetivo de que tanto las víctimas como su entorno puedan identificar señales de abuso. El mensaje concluye invitando a las mujeres a buscar ayuda a través del Centro de Información y Atención a la Mujer (CIAM) o llamando al teléfono 923 187 544.

Desde el Ayuntamiento han subrayado además la existencia de una doble discriminación que afecta a este colectivo. Al machismo estructural se suma el edadismo, que en muchas ocasiones invisibiliza a las personas mayores como sujetos con capacidad de cambio y con derechos específicos.

La campaña se dirige a tres públicos diferenciados: las propias mujeres mayores, los profesionales sanitarios y sociales que pueden detectar situaciones de riesgo, y la ciudadanía en general como agente de cambio cultural. El enfoque elegido evita la victimización y apuesta por la visibilización y el acompañamiento. “Informar no es exigir, sino acompañar”, destacaron durante el acto.

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En cuanto a los datos, la edil ha señalado que, según cifras oficiales, el 13 % de los asesinatos por violencia de género registrados en España desde 2003 tuvieron como víctimas a mujeres mayores de 65 años. Asimismo, una macroencuesta realizada en 2024 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género reveló que más del 23 % de las mujeres de esta franja de edad habían sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, en muchos casos durante décadas y sin llegar nunca a denunciar.

En Salamanca, el Centro de Información y Atención a la Mujer atendió durante el último año a 455 mujeres, de las cuales 15 eran mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 3 % del total. Desde el Consistorio consideran que estas cifras podrían estar reflejando una infradenuncia significativa, motivo por el que la sensibilización constituye uno de los principales objetivos de la campaña.