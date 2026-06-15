El Comité de Huelga de los médicos ha acordado elevar la presión sobre el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco y plantea la convocatoria de paros indefinidos a partir del próximo mes de septiembre, según ha recogido Europa Press.

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El anuncio según EP se ha realizado coincidiendo con el inicio de la última semana de huelga mensual convocada antes del verano, que ha comenzado este lunes con una concentración multitudinaria frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha señalado que la decisión está ya tomada por el Comité de Huelga, aunque los detalles concretos —como el formato y las fechas exactas de inicio— se concretarán en septiembre.

En la misma línea, la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha confirmado que se trata de una intensificación del conflicto y de la preparación de una huelga indefinida, que solo se activaría si no se producen avances durante las jornadas de paro previstas en los próximos meses.

El Comité de Huelga ha subrayado que será en septiembre cuando se anuncien las medidas definitivas, en función de la evolución de las negociaciones con el Ministerio tal y como ha recogido EP.

Las reivindicaciones del colectivo médico giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, con un marco de negociación específico, una jornada laboral de 35 horas, reconocimiento y compensación de las horas extra, una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidades, y un modelo de jubilación flexible sin penalizaciones que tenga en cuenta la penosidad del ejercicio profesional.