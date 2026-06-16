La alumna de la USAL Cecilia Cuervo gana el premio a la Mejor Comunicación en el V Congreso de la Asociación de Profesorado de Derecho

La alumna de la USAL, Celia Cuervo Nieto, predoctoral del Área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, gana el premio a la Mejor Comunicación presentada en el V Congreso de la Asociación de Profesorado de Derecho Penal de las Universidades españolas.

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La comunicación por la que fue premiada habla sobre la diferencia de trato que el legislador penal ofrece a los individuos en función de circunstancias económicas y sociales en la tipificación de los delitos contra la Seguridad Social en España.