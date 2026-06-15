La nueva biblioteca de Estudios Medievales y Renacentistas nace con 16.000 libros y documentos

Tres salas con 16.000 libros, documentos, revistas y estudios especializados en estudios medievales y renacentistas procedentes de la propia USAL, pero también de investigadores y particulares. Así es la nueva biblioteca de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales (IEMYRhd) de la Universidad de Salamanca que se ubica en la tercera planta del Centro Internacional del Español.

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El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha sido el encargado de inaugurar este nuevo espacio, acompañado por el director del IEMYRhd, Juan Miguel Valero; el académico de la RAE y exdirector del IEMYRhd, Pedro Cátedra; y la directora del Servicio de Bibliotecas de la USAL, Tránsito Ferreras.

Una parte sustancial de sus fondos procede del Centro de Investigaciones Lingüísticas (CILUS), incorporado al Instituto, así como del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), cuyos fondos pueden consultarse en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia.