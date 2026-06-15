La UPSA es reconocida por tercer año consecutivo entre las 20 mejores universidades españolas

La Universidad Pontificia de Salamanca ha sido reconocida por tercera vez consecutiva entre las 20 mejores universidades de España por Forbes.

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En esta edición, la publicación ha analizado a 92 instituciones del sistema universitario español inscritas en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Dentro de la clasificación hay doce universidades privadas y ocho públicas.

En el caso de la UPSA, Forbes destaca "el peso de la formación práctica, sus instalaciones en Ciencias de la Salud y una empleabilidad del 81,2 % en grado y del 92,8 % en posgrado a los tres años".