Vecinos de Las Torres alertan del mal estado de solares y del regato por la acumulación de maleza

Vecinos de la zona de Las Torres, en Arapiles, han trasladado su malestar ante la situación que presentan algunos solares municipales y el regato de la localidad, donde denuncian una acumulación de maleza y falta de mantenimiento.

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Los residentes aseguran que la vegetación ha crecido sin control en varios puntos, generando una imagen de abandono y favoreciendo la presencia de insectos y otros bichos que, según explican, ya están provocando molestias y picaduras entre los habitantes.

Los vecinos reclaman una actuación por parte del Ayuntamiento para limpiar y acondicionar estos espacios, especialmente en una época del año en la que el aumento de la vegetación y las altas temperaturas pueden empeorar la situación.

Los afectados piden que se realicen labores de desbroce y mantenimiento tanto en los solares como en el entorno del regato para recuperar unas condiciones adecuadas para quienes viven en la zona.