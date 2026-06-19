Unionistas alcanza los 2.000 socios en menos de dos semanas de campaña de abonos

“¡Vaya ritmazo!”. Así anunciaba Unionistas los dos mil socios en su campaña. El lunes 8 se abría la opción para la renovación de los carnés y los aficionados del club charro han mostrado su fidelidad.

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La campaña de socios será muy importante para que el presidente Miguel Ampuero pueda acometer algunas de las situaciones abiertas del club a corto plazo: entrenar en hierba natural, la contratación de un director general y la contratación de un director de comunicación.