Inconveniente para el cuerpo técnico de Unionistas

No le está resultando nada fácil a Antonio Paz confeccionar el cuerpo técnico de Unionistas. El director deportivo presentó el lunes a Javi Medina como técnico y junto al andaluz llegan Marcos Fernández como segundo entrenador y Jesús Cecilia como preparador físico.
El director deportivo quería a Raúl Fuentes como técnico asistente, pero la oferta realizada era muy baja.
Misma situación que ha sucedido con Angelda, que era la opción favorita de Antonio Paz para sustituir a Turi como entrenador de porteros.