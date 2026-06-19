La USAL se consolida como el único colaborador español del proyecto AIM-PRO

En la era de la transformación digital, la Inteligencia Artificial reconfigura las sociedades y las economías, presentando tanto oportunidades como desafíos para la educación y la formación profesional. En este escenario, la Universidad de Salamanca fortalecerá las competencias europeas en IA responsable en entornos educativos, formativos y profesionales con su participación en el proyecto AIM-PRO (AI Literacy for Multidisciplinary Professional Readiness and Outreach), una iniciativa sobre educación en IA y preparación profesional. Este proyecto, enmarcado en el Erasmus+ Alliances for Innovation, esta recién lanzado en Europa con una dotación con 1,5 millones de euros.

Publicidad Publicidad

En la coordinación, en cambio, se encuentra la Universita degli Studi dell'Aquila de Italia, trabajando con varias entidades para combinar la experiencia del ámbito académico, la formación profesional, la industria y las redes de innovación. Para ello, AIM-PRO congrega a 15 organizaciones de Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Eslovenia, Suecia y España. Así, el propósito es promover un enfoque europeo coordinado de la alfabetización en IA y de las competencias profesionales.

Uno de estos centros es la Universidad de Salamanca, que trabaja en esta iniciativa como único socio español participante y, a través del Grupo de Investigación GRIAL y bajo el liderazgo de los investigadores Roberto Therón y Andrea Vázquez Ingelmo, aporta “su experiencia en el marco de competencias en IA y recursos educativos, garantizando al mismo tiempo que las necesidades, prioridades y perspectivas de España se reflejen en las actividades y resultados del proyecto internacional de tres años de duración”, tal y como explican desde la USAL.

Según aseguran desde la organización de la iniciativa, es especialmente relevante porque “permite incorporar al proyecto una visión española sobre la formación en inteligencia artificial responsable y conectar las necesidades de la educación superior, la formación profesional y las pymes con un marco europeo compartido”.

En palabras de Roberto Therón y Andrea Vázquez Ingelmo, “desde GRIAL entendemos este papel, reforzado por la condición de la USAL como único socio español, como una oportunidad para contribuir a la definición de competencias, recursos y certificaciones que preparen a estudiantes, docentes y profesionales para un uso ético, sostenible y eficaz de la IA”, destacan.

En este sentido, la USAL lidera el desarrollo del marco de competencias en IA para el proyecto y su contribución determina las competencias básicas necesarias para la educación superior, la formación profesional y las pymes, así como su transformación en recursos de aprendizaje prácticos e itinerarios de certificación.