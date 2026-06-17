El equipo SilverTech de la USAL gana la fase final del Hackathon HerTechVenture en Varsovia, en el marco del Perspektywy Women in Tech Summit.
Se trata de uno de los principales encuentros europeos dedicados a las mujeres en tecnología, innovación y emprendimiento, donde los equipos participantes trabajaron en el diseño de soluciones innovadoras orientadas a resolver retos sociales vinculados con la igualdad de género, la inclusión y la innovación aplicada a la vida cotidiana.
Durante la final internacional, los equipos ganadores de las fases nacionales presentaron sus proyectos ante un jurado que reconoció la propuesta defendida por SilverTech con el primer premio "por su planteamiento innovador, su impacto social y su capacidad para ofrecer una solución tecnológica aplicable a necesidades reales".