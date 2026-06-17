El equipo SilverTech de la USAL gana la fase final del Hackathon HerTechVenture en Varsovia, en el marco del Perspektywy Women in Tech Summit.

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Se trata de uno de los principales encuentros europeos dedicados a las mujeres en tecnología, innovación y emprendimiento, donde los equipos participantes trabajaron en el diseño de soluciones innovadoras orientadas a resolver retos sociales vinculados con la igualdad de género, la inclusión y la innovación aplicada a la vida cotidiana.