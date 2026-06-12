El cuerpo de una cabra montés disecada formará parte del futuro Espacio Expositivo Permanente dedicado al Patrimonio Cultural

La Universidad de Salamanca recibe el cuerpo de una cabra montés disecada que formará parte del futuro Espacio Expositivo Permanente dedicado al Patrimonio Cultural.

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Se trata de un ejemplar macho de 13 años cedido desde la Reserva Regional de Caza de las Batuecas, que podrá contemplarse próximamente en la sala dedicada a las “Colecciones científico, técnico y educativas” que estará en el Patio de Escuelas Menores.

La ahora escultura ha sido preparada por un taxidermista en posición erguida, evocando las luchas entre machos durante el periodo de celo.

Cabra montés disecada que formará parte del futuro Espacio Expositivo Permanente de su Patrimonio Cultural | Comunicación Universidad de Salamanca

Desde la Universidad apuntan a que "esta subespecie se caracteriza por la gran extensión del pelaje negro en la época de celo y la forma de sus cuernos, rasgos que la convierten en una de las piezas cinegéticas más valoradas en España".

Al acto oficial de donación asistieron Juan Carlos Martín Muñoz, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca; Luis Alfonso Sarmiento Maíllo, director de la Reserva Regional de Caza de Las Batuecas; José Luis Chao, técnico de la Reserva; Eduardo Azofra, representante para Patrimonio del Vicerrectorado de Cultura; Carmen López San Segundo, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales; y Miguel Lizana, catedrático de Zoología y gestor de la donación.