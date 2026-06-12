El grupo 'salmantino' que moderniza la tradición respetando el folklore heredado

La Bulale & lana nova estrena su nuevo LP ‘El Tesoro’ este viernes, 12 de junio, un proyecto que busca reconstruir las raíces esenciales de la tradición a través de la unión de diferentes instrumentos actuales, logrando una simbiosis entre los viejo y lo nuevo, entre la tradición y mantenerla más viva que nunca. Partiendo desde una idea de ‘folklore vivo’, han realizado un nuevo trabajo bajo la premisa de “¿qué significa hoy cantar lo que fue?”, combinando de este modo tanto investigación como creación.

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Para la realización de este eligieron como lugar de estudio la Sierra de Segura, en Albacete, donde han recopilado diferentes melodías de los paisanos del lugar, así como de las diferentes agrupaciones locales que siguen vivas y que han logrado perdurar en la actualidad gracias a la transmisión oral.

Videoclip El Tesoro X Swallow X

Así pues, han conseguido que nazca un material en el que voz tradicional, guitarras eléctricas, percusión tradicional y sintetizadores se dan la mano para este nuevo Long Play, donde, como bien explican no buscan reconstruir el pasado sino “sino activarlo desde el presente, desarrollado su propuesta en directo en espacios como el Certamen de Músicas Populares de Granada, el Festival de Folk de Salamanca o el Certamen de Nuevas Músicas de la Fundación Lola Pérez Rivera”.