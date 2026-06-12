Salamanca y Valladolid, únicas provincias de Castilla y León que no registran incendios grandes este 2026

Salamanca se ha librado este 2026 de incendios grandes, un mérito que comparte con Valladolid, siendo las únicas provincias de Castilla y León que no han sufrido fuegos que hayan calcinado más de 5 hectáreas de terreno. Así lo recogen los datos provisionales de la Consejería de Medio Ambiente relativos a los fuegos que ha sufrido la región desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2026.
Según el informe, la provincia registró 47 fuegos, 40 de ellos conatos y 7 incendios de menos de 5 hectáreas. Ninguno superó esta superficie quemada. En total, entre incendios y conatos, ardieron en la provincia 18,44 hectáreas repartidas en 4,12 hectáreas de arboleda, 4,81 hectáreas de matorral y 9,51 hectáreas de monte bajo.
Unas cifras muy bajas si las comparamos con otras provincias de la Comunidad como León, que encabeza la lista y ha sufrido 121 incidentes con 16 incendios grandes, 24 menores y 81 conatos o Zamora, con 85 incidentes de los que 11 fueron incendios grandes, 12 pequeños y 62 conatos. De hecho, solo el 7,41 por ciento de los incidentes registrados en toda la región, un total de 634 de los que solo 107 son incendios, han tenido lugar en la provincia salmantina.