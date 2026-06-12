Salamanca y Valladolid, únicas provincias de Castilla y León que no registran incendios grandes este 2026

Salamanca se ha librado este 2026 de incendios grandes, un mérito que comparte con Valladolid, siendo las únicas provincias de Castilla y León que no han sufrido fuegos que hayan calcinado más de 5 hectáreas de terreno. Así lo recogen los datos provisionales de la Consejería de Medio Ambiente relativos a los fuegos que ha sufrido la región desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2026.

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Según el informe, la provincia registró 47 fuegos, 40 de ellos conatos y 7 incendios de menos de 5 hectáreas. Ninguno superó esta superficie quemada. En total, entre incendios y conatos, ardieron en la provincia 18,44 hectáreas repartidas en 4,12 hectáreas de arboleda, 4,81 hectáreas de matorral y 9,51 hectáreas de monte bajo.