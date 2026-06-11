La comunidad de la UPSA plasma la resiliencia en el certamen fotográfico del COF

El Centro de Orientación Familiar ha entregado los premios de su certamen fotográfico a tres miembros de la comunidad universitaria. El primer premio ha recaído en María Ángeles Ruiz Valeros, profesora de Educación, por su obra Cobijo; el segundo ha sido para Carlos Peña Caballero, profesor de Comunicación, por Pasos compartidos; y el tercero lo ha recibido Lucía Moreno González, estudiante de Máster, por Sonrisa por sonrisa.

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El acto de entrega estuvo presidido por Laura Magdalena, coordinadora de la Fundación General; Luz María Fernández, directora del Instituto de Ciencias de la Familia; y Liliana Armenta, coordinadora del COF. Durante el encuentro, las responsables institucionales aplaudieron la alta calidad y sensibilidad de los trabajos, destacando que los participantes lograron plasmar la resiliencia "con entusiasmo y creatividad" a través de historias reales de superación, unidad y amor.